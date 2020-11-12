أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).





الوصف الفني لخرائط الطقس: