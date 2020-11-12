ليبيا تسقط أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 تلقي المنتخب الليبي خسارة موجعة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، ضربة موجعة، عقب خسارته في اللحظات الأخيرة 2 / 3 أمام منتخب غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وتجمد رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويبتعد المنتخبان بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب التونسي (المتصدر)، الذي يواجه ضيفه منتخب تنزانيا، متذيل الترتيب، بعد غد الجمعة في الجولة ذاتها.

وعلى ملعب (الأهلي وي السلام) بالعاصمة المصرية القاهرة، بادر منتخب غينيا الاستوائية بالتسجيل عن طريق جوزيت ميراندا في الدقيقة 33، لكن سند الورفلي تعادل لمنتخب ليبيا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وأضاف محمد بيتامر الهدف الثاني لليبيا في الدقيقة 58، غير أن بيدرو أوبيانج أدرك التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 90، قبل أن يحرز سالومون أوباما هدف الفوز القاتل لغينيا الاستوائية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

من المنتظر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين على ملعب غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 8 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين

6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي

منذ أقل من ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض