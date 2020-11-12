ليبيا تسقط أمام غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

تلقي المنتخب الليبي خسارة موجعة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، ضربة موجعة، عقب خسارته في اللحظات الأخيرة 2 / 3 أمام منتخب غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة، من التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.





وتجمد رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.





ويبتعد المنتخبان بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب التونسي (المتصدر)، الذي يواجه ضيفه منتخب تنزانيا، متذيل الترتيب، بعد غد الجمعة في الجولة ذاتها.





وعلى ملعب (الأهلي وي السلام) بالعاصمة المصرية القاهرة، بادر منتخب غينيا الاستوائية بالتسجيل عن طريق جوزيت ميراندا في الدقيقة 33، لكن سند الورفلي تعادل لمنتخب ليبيا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.





وأضاف محمد بيتامر الهدف الثاني لليبيا في الدقيقة 58، غير أن بيدرو أوبيانج أدرك التعادل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 90، قبل أن يحرز سالومون أوباما هدف الفوز القاتل لغينيا الاستوائية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



