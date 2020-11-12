شاهد.. الباز يعرض تناقضات القرضاوي: "الإخوان باعوا الرسول في 2012"

قال الإعلامي، محمد الباز، إن الغرب أعلن أنه لا يواجه الإسلام ولا يحاربه ولكنه يحارب الإرهابيين والجماعات الإرهابية.





وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "وزير الداخلية النمساوي تلقى تهديدًا من الجماعات الإرهابية وأعلن أنه يحارب الإرهابيين وليس الإسلام".





وأشار إلى أن ما يحدث الآن من الغرب هو تأكيد على موقف مصر الرسمي وخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة التفرقة بين الإسلام والإرهابيين.





وعرض الباز مقطع فيديو للقرضاوي وهو يعلق عام 2012 على الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه "غضبنا يجب أن يكون محكومًا لا نتصرف تصرف يحسب علينا".



