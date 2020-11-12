متحدث وزارة الرياضة: إحالة جميع المسؤولين عن وفاة شاب نادي الرواد للتحقيق

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تعليقا على وفاة طفلين في نادي الرواد خلال شهر واحد، نتيجة الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، قائلًا: "الشبا الذي توفى كان عمره 15 عامًا، وتوفى نتيجة توقف عضلة القلب،"





وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الشباب المتوفى لاعب سباحة مسافات طويل تصل لـ3500 متر، وأثناء السباحة في آخر مرة تعب بعد 50 متر، وتم إرسالة للمستشفى، ولكنه توفى بسبب توقف عضلة القلب.



