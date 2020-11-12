شاهد.. الإسكان: الإعفاء من غرامات التأخير يشمل الوحدات التجارية والصناعية

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي والمحلات من غرامات التأخير.





وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم رفع الغرامة على الأشخاص الذين يسددون الاقساط خلال شهر من الآن.





وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن الإعفاء من غرامات التأخير سيشمل الوحدات التجارية والصناعية، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات ناتجة عن الظروف التي يمر بها المواطنين بسبب جائحة كورونا.





تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي

هذا، وكشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تفاصيل إعفاء المتخلفين عن سداد أقساط الوحدات من غرامات التأخير مؤكدا أنها تخص من حصل على أي وحدة شقة او محل او ارض وتعثر في سداد الأقساط.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من الغد سينشر الإعلان وأي حاجز يستطيع التقدم للمدينة وتسديد الأقساط المتأخرة بالكامل دون غرامات والمهلة لمدة شهر فقط.





وتم ضم التنازلات ومن تم سحب وحدته وكل الفئات ينطبق عليها القرار سواء سكني أو تجاري أو خدمي.





وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم الاثنين 9 نوفمبر، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية يوم أول نوفمبر الماضي.





ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.





تتواجد الشقق في مدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة، بني سويف الجديدة"، بـ3 مساحات مختلفة بداية من 100 متر و110 و120 متر.





ويتم سداد ثمن الوحدة على أكثر من مراحلة، الأولى عبارة عن مقدمة الحجز والأقساط ربع سنوية والتي تصل لـ لـ35% من ثمن الوحدة يتم سدادهم خلال أول 36 شهرا، وقبل الاستلام.





حيث يتم سداد 150 جنيهًا ثمن كراسة الشروط و400 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، بجانب مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.





وبعد انتهاء التقديم يتم سداد دفعات ربع سنوية بواقع 12 دفعة، حيث يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.





وبهذا يتبقى من ثمن الوحدة الـ100 متر 303 ألف بعد خصم 120 ألف دفعات ربع سنوية و48 ألف مقدم حجز من إجمالي ثمن الوحدة الـ 471 ألف، والشقة الـ110 مترًا يتبقى 326 الف، أما الوحدة 120 متر يتبقى 353 الف.





وبهذا يكون تم سداد 35% من ثمن الشقة ويتبقى كام 65% من ثمن الوحدة يتم إضافة عليهم حجم الفائدة 8% متناقصة على 20 سنة ويكون القسط ثابت، كما يوجد طريقة أخرى لتحديد القسط الشهري، حيث يجرى زيادة 7% سنويا، حيث جهة التمويل هي التي تحدد أي طريقة ستتعامل مع الحاجز، ويكون ذلك وفقا لدخل وسن المتقدم، وكذلك المقدم المدفوع ومدة التمويل.



