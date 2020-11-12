6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
أحمد تيتو
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أعلن نادي الجزيرة المطروحي قيد 6 لاعبين في القائمة الأولي للفريق اليوم إستعدادا لمباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وضمت القائمة كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.
وصرح حمدي حفيظ رئيس النادي لـ "الفجر الرياضي" بإن إدارة النادي جددت التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية للفريق.
مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول
الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة
الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات
الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة
الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج
الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة
الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو
الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة
الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة
الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة
الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ
الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة
الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور
وضمت القائمة كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.
وصرح حمدي حفيظ رئيس النادي لـ "الفجر الرياضي" بإن إدارة النادي جددت التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية للفريق.
مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول
الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة
الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات
الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة
الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج
الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة
الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد
الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة
الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو
الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة
الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة
الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة
الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ
الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة
الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور