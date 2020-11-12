6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي



وضمت القائمة كل من: أحمد سمير عبدالوهاب ، وإسلام محمد محفوظ، وعبدالرحمن رجب عبدالمقصود، ومحمد جمال السيسي، ومحمد نور السيد، ومصطفى محمد رجب.



وصرح حمدي حفيظ رئيس النادي لـ "الفجر الرياضي" بإن إدارة النادي جددت التعاقد مع 4 لاعبين وهم: حسام الدين خليل، وإسماعيل بدر، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد بدر وسيتم قيدهم بالقائمة الإضافية للفريق.



مباريات نادي الجزيرة بالدور الأول



الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام

الجولة الثانية : حرس الحدود - الجزيرة

الجولة الثالثة : الجزيرة- مالية كفر الزيات

الجولة الرابعة : أبو قير للأسمدة - الجزيرة

الجولة الخامسة : الجزيرة - سبورتنج

الجولة السادسة : بيلا - الجزيرة

الجولة السابعة : الجزيرة - بني عبيد

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : الجزيرة - فاركو

الجولة العاشرة : ب. المحلة - الجزيرة

الجولة الحادية عشر : الجزيرة - المنصورة

الجولة الثانية عشر : الأوليمبي- الجزيرة

الجولة الثالثة عشر : الجزيرة - كفر الشيخ

الجولة الرابعة عشر : دكرنس - الجزيرة

الجولة الخامسة عشر : الجزيرة - دمنهور



أعلن نادي الجزيرة المطروحي قيد 6 لاعبين في القائمة الأولي للفريق اليوم إستعدادا لمباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.