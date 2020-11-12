القناة يدعم صفوفه بمدافع دكرنس



اللاعب يجيد اللعب فى منطقة قلب الدفاع أو الوسط المدافع ووقع على عقود إنتقاله لموسمين بحضور وكيله محمد محروس.



ومن المقرر أن يفتتح القناة مباريات الموسم الجديد أمام نادى مصر "zed" فى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان اللاعب قد شارك مع دكرنس الموسم الماضى فى معظم فترات الموسم وساهم مع زملاؤه فى تحقيق المركز الثالث مع ختام مباريات الموسم وأدى موسما طيبا مما دفع مسئولى القناة لسرعة التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.