النمسا تتغلب على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
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فاز المنتخب النمساوي على مضيفه منتخب لوكسمبورج بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات كل من الفريقين لاستكمال مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم أمطر المنتخب النمساوي شباك مضيفه في الشوط الثاني بثلاثية نظيفة سجلها جيرنوت تراونر وأدريان جربيتش فيليب ويزنجر في الدقائق 61 و83 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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