أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا





أعلن خالد محمود طبيب الأهلي عن شفاء نجم الفريق وليد سليمان بعد الكدمة التي تعرض لها في العضلة الأمامية أثناء تدريبات المارد الأحمر الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية أن خالد محمود شدد على عدم وجود أي أزمة في إصابة وليد سليمان وأنه تعافى منها ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية مع الفريق وجاهز لخوض المباراة النهائية أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل.