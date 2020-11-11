أبوريدة يحضر مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

حرص المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للكاف، على حضور مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والتي أقيمت باستاد السلام في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي انتهت بفوز غينيا بنتيجة ٣-٢.

واجتمع أبوريدة على هامش حضوره للمباراة بكل من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلقامي، ورئيس اتحاد غينيا الاستوائية جوستافو ندونج، بحضور المهندس أحمد مجاهد ومنظم المباراة الليبي خليفة سلطان.

يذكر أن جوستافو ندونج يخوض المنافسة على مقعد المكتب التنفيذي للفيفا مع هاني أبوريدة والمغربي قوزي لكجع والجزائري خير الدين زاتشي.