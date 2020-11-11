نشرة حوادث "الفجر".."التفاصيل الكاملة في مقتل سيدة ومهندس والعثور على هياكلهم بعد ٥ سنوات"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:44 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

كشفت تحقيقات، عن تفاصيل مقتل سيدة ومهندس في الهرم بعد 5 سنوات من الإبلاغ عن اختفائهما، أن المتهم ويدعى "قذافي" بعد مقتل صديقه استولى على متعلقات الضحية، ثم أرسل رسالة هاتفية لشقيق القتيل، وأيضا قام بانتحال صفة المجنى عليه، وأخبره أنه تم القبض عليه، ولا يعلم الجهة التى احتجزته ولا مكان احتجازه، وخلال بحث أشقاء المجنى عليه عنه، كان المتهم يشاركهم فى عملية البحث، لإبعاد الشبهة عن نفسه

اعترف "القذافي" المتهم بقتل زوجته وصديقه، ودفن جثتهما أسفل بلاط شقته بمنطقة بولاق الدكرور، منذ خمس سنوات، بارتكابه الجريمتين، وقتله لصديقه، بسبب إنفاقه المبالغ المالية التي كان يحولها له، وقتله لزوجته، لتشاجرها معه.. "كانت بتشتمني وتغلط فيا".

كشفت تحقيقات نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة ومهندس في الهرم بعد 5 سنوات من الإبلاغ عن اختفائهما بحوزتهما مبالغ مالية.

على مدار الـ 5 سنوات الماضيين، إحترف "القذافي" النصب، بعد هروبه من محافظة الجيزة إلى الإسكندرية، منتحلًا إسم "المهندس رضا"، وعرف وسط الأهالي بـ"القنصل"، لاحترافه النصب، وتزوج من 6 سيدات على فترات متباعدة، طوال الخمس سنوات.

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من فتاتين التيك توك مودة الادهم وحنين حسام علي الحكم الصادر ضدهن بالحبس عليهن لمدة سنتين وغرامة 300 الف جنيه لكل منهن.. لجلسة 12 ينايرالمقبل للمطق بالحكم.

تقدم المحامي مجدي سمير سيد ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المدعو يوسف هاني لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي والإساءة لـ”الرسول”.

قال المحامي شعبان سعيد، إن جهات التحقيق، أمرت بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضد الاعلامية ريهام سعيد، والذي يتهمها فيه بسبه وقذفه، وحمل البلاغ المحفوظ رقم 9979 لسنه 2020، إداري العجوزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد طليق شقيقته بإمبابة، أن شقيقة المجني عليها كانت توجد خلافات بينها وبين طليقها. 

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