جدول مباريات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول مباريات الدور الأول من دوري القسم الثاني (مجموعة القاهرة ) عقب إجراء قرعة الموسم الجديد 2020-2021.

الجولة الأولي
الترسانة مع السكة الحديد
جمهورية شبين مع سرس الليان
الداخلية مع النصر
إف سي مصر مع القناة
منتخب السويس مع بورتو
المريخ مع النجوم
بتروجت مع كوكاكولا
الزرقا مع طنطا

الجولة الثانية

طنطا مع الترسانة
السكة الحديد مع بتروجت
كوكاكولا مع المريخ
النجوم مع منتخب السويس
بورتو مع إف سي مصر
القناة مع الداخلية
النصر مع جمهورية شبين
سرس الليان مع الزرقا

الجولة الثالثة

المريخ مع السكة الحديد
بتروجت مع الترسانة
الزرقا مع النصر
جمهورية شبين مع القناة
الداخلية مع بورتو
اف سي مصر مع النجوم
منتخب السويس مع كوكاكولا
سرس الليان مع طنطا

الجولة الرابعة

طنطا مع بتروجت
الترسانة مع المريخ
السكة الحديد مع منتخب السويس
كوكاكولا مع إف سي مصر
النجوم مع الداخلية
بورتو مع جمهورية شبين
القناة مع الزرقا
النصر مع سرس الليان

الجولة الخامسة

اف سي مصر مع السكة الحديد
منتخب السويس مع الترسانة
المريخ مع بتروجت
سرس الليان مع القناة
الزرقا مع بورتو
جمهورية شبين مع النجوم
الداخلية مع كوكاكولا
النصر مع طنطا

الجولة السادسة

طنطا مع المريخ
بتروجت مع منتخب السويس
الترسانة مع إف سي مصر
السكة الحديد مع الداخلية
كوكاكولا مع جمهورية شبين
النجوم مع الزرقا
بورتو مع سرس الليان
القناة مع النصر


الجولة السابعة

جمهورية شبين مع السكة الحديد
الداخلية مع الترسانة
إف سي مصر مع بتروجت
منتخب السويس مع المريخ
النصر مع بورتو
سرس الليان مع النجوم
الزرقا مع كوكاكولا
القناة مع طنطا

الجولة الثامنة

طنطا مع منتخب السسويس
المريخ مع إف سي مصر
بتروجت مع الداخلية
الترسانة مع جمهورية شبين
السكة الحديد مع الزرقا
كوكاكولا مع سرس الليان
النجوم مع النصر
بورتو مع القناة

الجولة التاسعة

سرس الليان مع السكة الحديد
الزرقا مع الترسانة
جمهورية شبين مع بتروجت
الداخلية مع المريخ
إف سي مصر مع منتخب السويس
القناة مع النجوم
النصر مع كوكاكولا
بورتو مع طنطا

الجولة العاشرة

السكة الحديد مع النصر
الترسانة مع سرس الليان
بتروجت مع الزرقا
المريخ مع جمهورية شبين
منتخب السويس مع الداخلية
النجوم مع بورتو
كوكاكولا مع القناة
طنطا مع إف سي مصر

الجولة الحادية عشر

القناة مع السكة الحديد
النصر مع الترسانة
سرس الليان مع بتروجت
الزرقا مع المريخ
جمهورية شبين مع منتخب السويس
الداخلية مع إف سي مصر
بورتو مع كوكاكولا
النجوم مع طنطا

الجولة الثانية عشر

طنطا مع الداخلية
إف سي مصر مع جمهورية شبين
منتخب السويس مع الزرقا
المريخ مع سرس الليان
بتروجت مع النصر
الترسانة مع القناة
السكة الحديد مع بورتو
كوكاكولا مع النجوم

الجولة الثالثة عشر

النجوم مع السكة الحديد
بورتو مع الترسانة
القناة مع بتروجت
النصر مع المريخ
سرس الليان مع منتخب السويس
الزرقا مع إف سي مصر
جمهورية شبين مع الداخلية
كوكاكولا مع طنطا

الجولة الرابعة عشر

جمهورية شبين مع طنطا
الداخلية مع الزرقا
إف سي مصر مع سرس الليان
منتخب السويس مع النصر
المريخ مع القناة
بتروجت مع بورتو
الترسانة مع النجوم
السكة الحديد مع كوكاكولا

الجولة الخامسة عشر

طنطا مع السكة الحديد
كوكاكولا مع الترسانة
النجوم مع بتروجت
بورتو مع المريخ
القناة مع منتخب السويس
النصر مع إف سي مصر
سرس الليان مع الداخلية
الزرقا مع جمهورية شبين

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