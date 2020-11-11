حارس جمهورية شبين يحمي عرين عرب الرمل بالقسم الثالث





وقام وليد صبحي بالتوقيع للعرب في حضور الثلاثي، يوسف الأزهري المدير الفني، ومحروس عبد السميع المدرب المساعد ومدرب الحراس، وإيهاب قاعود المدير الإداري، وعبد الله مأمون أمين الصندوق.

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي عرب الرمل لإنطلاق مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021 .وواصل مجلس إدارة عرب الرمل برئاسة محمد حجاج، تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب وليد صبحي حارس مرمى فريقا جمهورية شبين وكفر الشيخ ابراهيم السابق.