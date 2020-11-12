كارول سماحة: فخورة بعرض "بالصدفة" في "الإسكندرية السينمائي"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
يارا أحمد
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أقيم مساء اليوم عرض للفيلم اللبناني " بالصدفة " ضمن فعاليات الدورة ال36 لمهرجان الإسكندرية والذي يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، بحضور بطلته المطربة اللبنانية كارول سماحة ومخرجه باسم خريستو والمنتجة نهى شوفاني، وعقب العرض عقدت ندوة لأسرة الفيلم أدارتها الناقدة مرفت عمر نائب رئيس المهرجان.

وتحدث في بداية الندوة المخرج باسم خريستو عن تجربته قائلا: "هذه أول تجربة سينمائية بالنسبة لي وبالنسبة للفنانة كارول سماحة التي في الأساس عرفناها كممثلة مسرح، ولذلك نحن خضنا تجربة صعبة وممتعة وسط كم من الضغوط فنحن نقدم فيلم بميزانية بسيطة وحاولنا أن نقدم وجع المجتمع اللبناني ومشاكله".

وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بأن يكون أول تجربة تمثيلية لها مشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، موجهة الشكر لمصر على اهتمامها بالسينما اللبنانية وإقامتها دورة استثنائية وسط ظروف الكورونا .

وأشارت كارول سماحة إلى أنها حرصت أن تتواجد خلال الفيلم كممثلة فقط وليست مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة وتظل صورة الممثلة في أذهانهم بجانب أنها في الأساس ممثلة مسرح.

أما المنتجة نهي شوفاني فأكدت أن طبيعة الفيلم إنساني بدرجة كبيرة وهذا سبب إصرارها على تقديمه مشيرة إلى أن المخرج كان موفق في كل فريق العمل .

وأضافت شوفاني أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام ذات التكلفة الصغيرة .

فيلم " بالصدفة " مدته 108 دقيقة إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان وناقش الفيلم الوجه الاخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات وتدور الأحداث حول رجل اعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا علي عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتي يصل لإحدي الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالم اخر ويقع في حب شقيقه اللصة التي سرقت حقيبته .

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