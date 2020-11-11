في لقاء نادر.. محمود رضا: الحب أقوى من المرض والموت

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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في لقاء نادر.. محمود رضا: الحب أقوى من المرض والموت

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود رضا أشهر مصمم رقصات ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

وفي لقاء نادر أعرب محمود رضا، عن اعتقاده الراسخ بأن الحب أقوى من المرض والموت.

وقال محمود رضا، إن الحب أقوى من المرض وأنه تزوج هو وشقيقه علي رضا من أختين شقيقتين وهما فريدة ونديدة فهمي، وبعد تأسيس فرقة رضا حكى أن زوجته كانت مريضة بالقلب وقد قالوا له أهلها إنها مريضة بروماتيزم في القلب، وحذره البعض أنه سيتزوج سيدة محكومًا عليها بالموت، لكنه أحبها وقرر الزواج منها، وتزوج على رضا من شقيقتها فريدة فهمي.

وأضاف بأنه تعلم اللغة الإنجليزية بسبب حبه لزوجته، وأوضح أن حبه لها كان أقوى من المرض ولم يخطر على باله أنها ستموت في يوم من الأيام.

كما فوجئ بأن شقيقه على وقع أيضًا في حب فريدة فهمي، وهى كانت تصغره في السن بسنوات كثيرة ومع ذلك توجها لوالدهما حسن فهمي لطلبا يديهما، ووافق والد فريدة واعتبرنا مثل أولاده وقدمت ثنائي رائع مع فريدة.

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