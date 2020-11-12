هيثم شاكر يحيي الذكرى الرابعة للفنان الراحل محمود عبدالعزيز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أحيا المطرب هيثم شاكر الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر هيثم صورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً: الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الفنان العظيم الساحر محمود عبدالعزيز، أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة".

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه داعيين له بالرحمة والمغفرة

وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

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