مستشار الرئيس: فيروس كورونا مستمر معانا حتى نهاية العام المقبل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ مصر تعاقدت على شراء 20 مليون جرعة كحد أدني في البداية من لقاح شركة فايزر الأمريكية، لافتَا إلى أنه من غير المنطقي أن يعطى لجميع الأفراد، إلا للأطفال في بعض الأمراض، مضيفًا أن الشركة سيكون لها أماكن للإنتاج في مناطق متفرقة في العالم.

وحول إمكانية تحديد موعد لانتهاء فيروس كورونا، رد مستشار الرئيس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء: "مقدرش أحدد موعد انتهاء الفيروس، أنا ممكن أحدد موعد أعزمك للداء، ولكن المؤشرات تتحدث على أن الفيروس مستمر معنا حتى نهاية العام المقبل".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن فيروس كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي إذا لم يكن التطعيم المنتظر يعطي مناعة كاملة، ولكن هذا الأمر لم يتضح بعد حتى الآن، خاصة اننا لم نستطيع منع الإنفلونزا الموسمية التي تتحور سنويًا. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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