محمد محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على إحياء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً: أسالكم الدعاء والفاتحة لأبويا ولكل من رحلو عنا.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه داعيين له بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

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