ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد مملكة البحرين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:15 م
ولي العهد
ولي العهد
الفجر السعودي
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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

 

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لولي العهد البحريني في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً لسمو ولي العهد التوفيق في منصبه الجديد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في مملكة البحرين.

 

فيما عبر ولي العهد البحريني، عن التقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، مقدماً الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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