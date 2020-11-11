ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية و"داو جونز" يتراجع وحيدًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
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ارتفعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع "داو جونز" وحيداً لأول مرة في 3 جلسات متتالية، مع مراقبة المستثمرين تطورات لقاح وباء كورونا.

وارتفعت "وول ستريت" مستفيدةً من الأخبار الإيجابية منذ بداية الأسبوع الجاري المتعلقة بلقاح مضاد للفيروس.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أن لقاحهما المحتمل لفيروس كورونا أثبت فعالية بأكثر من 90 بالمائة للوقاية من العدوى، كما أشارت روسيا أيضاً أن لقاحها المحتمل للوباء فعّال بنحو 92 بالمائة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا في نهاية جلسة اليوم بعد خسائر في الجلستين الماضيتين، حيث أن شركات التكنولوجيا الأكثر استفادة من الوباء وتداعياته، بالطبع ستتأثر سلباً باقتراب زوال الفيروس.

وعند الختام، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمائة، ليسجل 29397.6 نقطة.

بينما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة، ليصل إلى 3572.6 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 2 بالمائة إلى 11786.4 نقطة.

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