في ذكرى ميلادها.. تعرف على الأعمال التي قدمتها سامية رشدي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية رشدي، بدأت حياتها الفنية في عام 1946، عرفت بأدوار الحماة القاسية، وكانت أول مسرحية تشترك فيها أم رتيبة.

قدمت سامية رشدي العديد من الأعمال منها الأفلام حتى يبلغ عدد الأفلام التي شاركت فيها نحو 60 فيلم، ومن أشهر الأفلام التي قامت بتقديمها فيلم سر طاقيه الإخفاء، قمر 14،للتغصن الزيتون، خان الخليلي، بدايه ونهايه، رابعه العدويه، ألماظ وعبده الحامولى، أيام وليالي، أعز الحبايب، موعد في البرج، وسيد درويش، وغيرها.

وعملت أيضا كممثله في المسرح القومي بجانب العديد من التمثيليات والمسلسلات المسرح التلفزيونى.

وبلغ أيضا عدد المسرحيات التى شاركت فيها 15مسرحية ومن أشهرها العبيط، عيله سي جمعه، ويا عالم نفسي اتسجن.

تزوجت من الممثل الراحل علي رشدي وأنجبت منه ابنة واحدة وهو من مواليد 24 سبتمبر عام 1908 تخرج من المهندس خان "كلية الهندسة حاليًا" ثم إنضم إلى فرقة رمسيس وفرقة فاطمة رشدي.

قام بتأسيس إتحاد الممثلين مع زكي طليمات ثم عاد للعمل مع مسرح رمسيس والفرقة القومية كانت بدايته السينيمائية من خلال فيلم "دنانير" عام 1939 ثم شارك بعدها في عشرات الأعمال من أبرزها "أبو حديد، أيامنا الحلوة،رابعة العدوية"، ومسرحيات "السبنسة، المحروسة" والذي توفي في 12 فبراير عام 1972.

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