البنك الأهلي يتعاقد مع حارس المصري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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حصل نادى البنك الأهلى، على توقيع اللاعب أحمد بوسكا، حارس المصري، في صفقة انتقال حر للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم ، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش ، ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي ،ومحمد الجمل مدافع الإسماعيلي،و محمد السيد ابو المجد (بوشا)،ظهير ايمن طلائع الجيش ،وأحمد السعدني ،حارس حرس الحدود .

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