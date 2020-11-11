على طريقتها الخاصة.. سوسن بدر تحتفل بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة سوسن بدر الاحتفال بعيد ميلادها الذى يحل غداً الثاني عشر من شهر نوفمبر.



ونشرت سوسن صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت سوسن على الصورة وكتبت : السنادي الناس والصحافة احتفلوا بعيد ميلادي خمس مرات ، لكن هو الحقيقة بكرة ، ميرسي لكل الناس اللي بعتتلي كلمة حلوة يوم ميلادي الحقيقي.



وهنأتها الفنانة إيناس عز الدين قائله:"كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي العمر كله ليكي بصحة وسعادة".



والجدير ذكره أو الفنانة سوسن بدر خاضت السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.