12 لاعب في القائمة الأولي لنادي الحمام المطروحي

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أعلن نادي الحمام المطروحي عن قيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد" ، وتم قيد إسلام المزين لاعب الفريق بقائمة الشباب .



وجاءت مباريات نادي الحمام بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى وحضرها عماد عبد المولي المدير الإداري لنادي الحمام ممثلا عن النادي كالأتي:



الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام

الجولة الثانية : الحمام - فاركو

الجولة الثالثة : حرس الحدود- الحمام

الجولة الرابعة : الحمام - بلدية المحلة

الجولة الخامسة : م.كفر الزيات - الحمام

الجولة السادسة : الحمام - المنصورة

الجولة السابعة : أبو قير للأسمدة - الحمام

الجولة الثامنة : الحمام - الأوليمبي

الجولة التاسعة : سبورتنج - الحمام

الجولة العاشرة : الحمام- كفر الشيخ

الجولة الحادية عشر : بيلا - الحمام

الجولة الثانية عشر : الحمام - دكرنس

الجولة الثالثة عشر : بني عبيد - الحمام

الجولة الرابعة عشر : دمنهور- الحمام

الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء