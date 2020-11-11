12 لاعب في القائمة الأولي لنادي الحمام المطروحي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
احمد تيتو
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أعلن نادي الحمام المطروحي عن قيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد" ، وتم قيد إسلام المزين لاعب الفريق بقائمة الشباب .

وجاءت مباريات نادي الحمام بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى وحضرها عماد عبد المولي المدير الإداري لنادي الحمام ممثلا عن النادي كالأتي:

الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : الحمام - فاركو
الجولة الثالثة : حرس الحدود- الحمام
الجولة الرابعة : الحمام - بلدية المحلة
الجولة الخامسة : م.كفر الزيات - الحمام
الجولة السادسة : الحمام - المنصورة
الجولة السابعة : أبو قير للأسمدة - الحمام
الجولة الثامنة : الحمام - الأوليمبي
الجولة التاسعة : سبورتنج - الحمام
الجولة العاشرة : الحمام- كفر الشيخ
الجولة الحادية عشر : بيلا - الحمام
الجولة الثانية عشر : الحمام - دكرنس
الجولة الثالثة عشر : بني عبيد - الحمام
الجولة الرابعة عشر : دمنهور- الحمام
الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء

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