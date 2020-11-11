المزين المدير الفنى لبنى سويف يتحدث عن قرعة مجموعة ويكشف سبب رحيل اللاعبين

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قال أيمن المزين، المدير الفني لفريق بني سويف، " الفريق الطامح للصعود لا يفرق معه كثيرا المواجهات ونعمل على زيادة طموح اللاعبين و الاجتهاد ونتعامل مع كل المباريات بشكل متساوى".

وتابع المزين خلال تصريحاته للفجر الرياضي "جميع فرق المجموعة قوية وأندية كبيرة وهبوط 4 فرق يزيد من قوة المنافسة".

وأضاف مدرب بني سويف " الخمس جولات الأولى من عمر المسابقة لن تحدد شكل المنافسة خاصة فى ظل وجود 16 فريق، ولن نستطيع تحديد أي من الفرق ستتمكن من الوصول للصدارة والحفاظ على بطاقة الصعود للممتاز".

وعن اللاعبين الراحلين عن صفوف بني سويف قال المزين "رحيل اللاعبين تم بالتنسيق مع مجلس الإدارة وهناك بعض اللاعبين رحلوا قبل تولي المهمة الفنية وأيضا لاعبين رحلوا بعد إنتهاء عقودهم".

واسطرد قائلا "حاليا نواصل استكمال تدعيم الفريق بظهير أيسر ومدافع على كفاءة عالية، كما تم تصعيد 4 لاعبين ناشئين للفريق الأول بالتنسيق مع مسوؤلى القطاع وشاركوا بتدريبات مختلفة وما نركز عليه حاليا هو تجهيز صفوف الفريق بشكل لائق".

ويذكر أن بني سويف لعب ثلاث مباريات ودية أمام فرق كابيتال ستار ولافيينا وجمهورية شبين ومن المقرر إقامة معسكر بالقاهرة يتخلله 4 مباريات ودية للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين فنيا وبدني قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وخلال قرعة القسم الثاني والتي اقيمت مساء اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، اوقعت القرعة بني سويف أمام الشرقية للدخان بلقاء يجمع الفريقين على ملعب الأخير، على أن تقام أولى مباريات الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.

