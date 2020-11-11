تعرف على مواجهات مجموعة الصعيد بالدور الأول

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول مباريات الدور الأول من دوري القسم الثاني (مجموعة الصعيد) عقب إجراء قرعة الموسم الجديد 2020-2021.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :

الأسبوع الأول
1- البترول/ كيما أسوان
2- شبان قنا/ أسمنت أسيوط
3- شباب سمسطا/ طهطا
4- الدخان/ بنى سويف
5- الالومنيوم/ الفيوم
6- التليفونات/ الفيوم
7- سوهاج/ ديروط
8- المنيا/ قنا

الأسبوع الثاني

1- قنا/ البترول
2- كيما أسوان/ سوهاج
3- ديروط/ التليفونات
4- الإعلاميين/ الألومنيوم
5- الفيوم/ الدخان
6- بنى سويف/ شباب سمسطا
7- أسمنت أسيوط/ المنيا
8- طهطا/ شبان قنا

الأسبوع الثالث

1- التليفونات/ كيما أسوان
2- سوهاج/ البترول
3- المنيا/ طهطا
4- شبان قنا/ بني سويف
5- شباب سمسطا/ الفيوم
6- الدخان/ الإعلاميين
7- الألومنيوم/ ديروط
8- أسمنت أسيوط/ قنا

الأسبوع الرابع

1- قنا/ سوهاج
2- البترول/ التليفونات
3- كيما أسوان/ الألومنيوم
4- ديروط/ الدخان
5- الإعلاميين/ شباب سمسطا
6- الفيوم/ شبان قنا
7- بنى سويف/ المنيا
8- طهطا/ أسمنت أسيوط
الأسبوع الخامس
1- الدخان/ كيما أسوان
2- الألومنيوم/ البترول
3- التليفونات/ سوهاج
4- أسمنت أسيوط/ بنى سويف
5- المنيا/ الفيوم
6- شبان قنا/ الإعلاميين
7- شباب سمسطا/ ديروط
8- طهطا/ قنا

الأسبوع السادس

1- قنا/ التليفونات
2- سوهاج/ الألومنيوم
3- البترول/ الدخان
4- كيما أسوان/ شباب سمسطا
5- ديروط/ شبان قنا
6- الإعلاميين/ المنيا
7- الفيوم/ أسمنت أسيوط
8- بنى سويف/ طهطا
الأسبوع السابع
1- شبان قنا/ كيما أسوان
2- شباب سمسطا/ البترول
3- الدخان/ سوهاج
4- الألومنيوم/ التليفونات
5- طهطا/ الفيوم 
6- المنيا/ ديروط
7- بنى سويف/ قنا
8- أسمنت أسيوط/ الإعلاميين
الأسبوع الثامن
1- قنا/ الألومنيوم
2- التليفونات/ الدخان
3- سوهاج/ شباب سمططا
4- البترول/ شبان قنا
5- كيما أسوان/ المنيا
6- ديروط/ أسمنت أسيوط
6- الإعلاميين/ طهطا
8- الفيوم/ بنى سويف
الأسبوع التاسع
1-اسمنت أسيوط/ كيما أسوان
2- المنيا/ البترول
3- شبان قنا/ سوهاج
4- شباب سمسطا/ التليفونات
5- الدخان/ الألومنيوم
6- بنى سويف/ الإعلاميين
7- طهطا/ ديروط
8- الفيوم/ قنا
الأسبوع العاشر
1- كيما أسوان/ طهطا
2- البترول/ أسمنت أسيوط
3- سوهاج/ المنيا
4- التليفونات/ شبان قنا
5- الألومنيوم/ شباب سمسطا
6- الإعلاميين/ الفيوم
7- ديروط/ بنى سويف
8- قنا/ الدخان
الأسبوع الحادى عشر
1- بنى سويف/ كيما أسوان
2- طهطا/ البترول
3- أسمنت أسيوط/ سوهاج
4- المنيا/ التليفونات
5- شبان قنا/ الألومنيوم
6- شباب سمسطا/ الدخان
7- الفيوم/ ديروط
8- الإعلاميين/ قنا
الأسبوع الثاني عشر
1- قنا/ شباب سمسطا
2- الدخان/ شبان قنا
3- الألومنيوم/ المنيا
4- التليفونات/ أسمنت أسيوط
5- سوهاج/ طهطا
6- البترول/ بنى سويف
7- كيما أسوان/ الفيوم
8- ديروط/ الإعلاميين
الأسبوع الثالث عشر
1- الإعلاميين/ كيما أسوان
2- الفيوم/ البترول
3- بني سويف/ سوهاج
4- طهطا/ التليفونات
5- أسمنت أسيوط/ الألومنيوم
6- المنيا/ الدخان
7- شبان قنا/ شباب سمسطا
8- ديروط/ قنا
الأسبوع الرابع عشر
1- شبان قنا/ قنا
2- شباب سمسطا/ المنيا
3- الدخان/ أسمنت أسيوط
4- الألومنيوم/ طهطا
5- التليفونات/ بنى سويف
6- سوهاج/ بني سويف
7- البترول/ الإعلاميين
8- كيما أسوان/ ديروط
الأسبوع الخامس عشر
1- قنا/ كيما أسوان
2- ديروط/ البترول
3- الاعلاميين/ سوهاج
4- الفيوم/ التليفونات
5- بنى سويف/ الألومنيوم
6- طهطا / الدخان
7- أسمنت أسيوط/ شباب سمسطا
8- المنيا/ شبان قنا

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