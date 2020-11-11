اقتصادية دبي تكرّم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال

كرّمت اقتصادية دبي الفائزين في الدورة الـ 26 لجوائز التميز لقطاع الأعمال/لعام 2019/ ، البالغ عددهم 46 فائزاً، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" ، و تم تنظيم الحفل عبر الإنترنت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من كوفيد-19.





وتشمل جوائز التميز لقطاع الأعمال السنوية، جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.





و فاز في فئة جائزة دبي الذهبية للجودة، كل من موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات /الخدمات اللوجستية/، اينوك للتجزئة /التجزئة/، وصل /العقارات/، وأمن مجموعة الإمارات /الخدمات/.. في حين فاز بجائزة دبي للجودة، كل من لولو هايبرماركت، القصيص /قطاع التجزئة/، ومستشفى ال ال اتش /الرعاية الصحية/.





كما شملت قائمة الفائزين بجائزة دبي التقديرية للجودة، كل من مجموعة النابودة التجارية /قطاع التجارة/، صيدليات بلانيت /الرعاية الصحية/، ايه جي اينجينيرنغ /المقاولات/، شركة كورودكس للوكالات/المقاولات/، س.س.





لوتاه للخرسانة الجاهزة /المقاولات/، إي اف اس فاسيليتيز مانجمنت ليميتد /الخدمات/، تاسك ليبر سيرفس /الخدمات/، الجابر للنظارات /التجزئة/، والخليج لصناعة المطاط /التصنيع/.. و شملت جائزة دبي التقديرية للجودة – فئة مجالس ومجموعات الأعمال، كل من الجمعية الباكستانية، المجلس الهندي للأعمال والمهنيين، مجموعة عمل التجزئة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، علماً بأن هذه الفئة تم إطلاقها بالشراكة مع إدارة اقتصاد المستقبل في الدائرة، بهدف تعزيز العلاقات مع مجالس ومجموعات العمل، وتسليط الضوء على آلية إشراك هذه المجموعات لأعضائها وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وقيادة القطاع العاملين فيه.





كما فازت 3 منشآت صناعية، هي مصنع انكور الايد، مصنع هوت باك للتغليف، وماي دبي، بالفئة الجديدة ضمن جائزة دبي للجودة، وهي جائزة دبي للصناعة الذكية، والتي أطلقتها إدارة التميز لقطاع الأعمال خلال دورة العام 2019، بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والتي تستهدف إشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز في دبي، وتشجيع التحول الرقمي للصناعات بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030.





وفي فئة جائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية، فازت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي /القطاع الحكومي/، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي /المناطق الحرة/. في حين فازت كل من المنطقة الحرة لجبل علي /المناطق الحرة/، وهيئة الطرق والمواصلات /القطاع الحكومي، بجائزة دبي للتنمية البشرية.





بينما فاز مطعم قصر الهند /الخدمات/ بجائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية.





و شهد برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يضم أكثر من 2000 عضو حتى الآن، فوز 10 أعضاء بجائزة أفضل محل تجاري للخدمة، لجهودهم المتميزة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين خلال عام 2019، وشملت قائمة الفائزين كل من: انجلوت – برجمان /الأزياء/، بنك رأس الخيمة الوطني – فرع الحمرا /الخدمات/، الرستماني الدولية للصرافة - دبي مارينا /الخدمات/، صيدلية أستر فرع 2 – رأس الخيمة /الصحة واللياقة البدنية/، الجابر للنظارات - مردف سيتي سنتر /الصحة واللياقة البدنية/، قصر الهند - مزيد مول /الضيافة والترفيه/، دناتا للسفريات – البرشاء مول /الضيافة والترفيه/، سامسونايت – ياس مول /الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة/، اكسيوم تيليكوم - ابن بطوطة /متاجر التجزئة المتخصصة/، بيتر لايف – مول الامارات /متاجر التجزئة المتخصصة/.





كما شملت قائمة الفائزين بجائزة أفضل علامة تجارية ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، كل من: دبي مول /مراكز التسوق/، كارترز /الأزياء/، آفاق الإسلامية للتمويل /الخدمات/، صيدليات هيلث فيرست /الصحة واللياقة البدنية/، سكي دبي /الضيافة والترفيه/، ابسليوت بابكيوس /الضيافة والترفيه/، أسواق للتجزئة /الجمعيات الاستهلاكية والبيع بالتجزئة/، الشركة العربية للسيارات – رينولت /متاجر التجزئة المتخصصة/، وماتلان، الفائز الوحيد ضمن الفئة التي تم إطلاقها مؤخراً لدول مجلس التعاون الخليجي.





وخلال تهنئته للفائزين، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي إن دورة التقييم 2019 لجوائز التميز لقطاع الأعمال شهدت زيادة بنسبة 3-5% في عدد المتقدمين مقارنة بدورة العام السابق، الأمر الذي يشير إلى مستوى التماسك والاندماج الذي وصلت إليه مفاهيم الجودة والتميز كحافز للشركات نحو تحقيق النمو والاستدامة.





وأضاف انه كان لجوائز العام 2020 نصيبها من التجديد أيضًا، فقد تم تنفيذ جميع عمليات التقييم المتعلقة بالجوائز رقميًا، وذلك لتسهيل الإجراءات، وإدخال أدوات القياس، والاستعانة بأفضل الممارسات، إلى جانب التعلّم والتطوير والمشاركة المجتمعية.. كما تم توسيع نطاق خدمات المتسوق السري واستطلاعات رضا المتعاملين في برنامج دبي للخدمة المتميزة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التنفيذ الناجح لبرنامج المتسوق السري للقطاع الحكومي. أما فيما يتعلق بمعيار "أصحاب الهمم" الذي تم إضافته في وقت سابق، فيسعدنا أن نرى اليوم أكثر من 95٪ من أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة يطبقون هذا المعيار. وفي شراكة مهمة أخرى بين اقتصادية دبي وسوق دبي المالي، فقد برز 10 وسطاء في سوق دبي المالي من بين الفائزين في برنامج دبي للخدمة المتميزة.





و ذكر القمزي ان عام 2020 شهد انتقال إدارة التميز لقطاع الأعمال إلى عقد ورش عمل وندوات عبر الإنترنت، حيث تم عقد 10 فعاليات متنوعة عبر الإنترنت، شهدت حضور ومشاركة أكثر من 1000 مندوب وممثل من مختلف أنحاء العالم. كما تم إرسال أكثر من 3400 تقرير ملاحظات إلى جميع المتقدمين للجوائز منذ بداية العام حتى اليوم، مما يبرز المجالات الرئيسية التي يمكن من خلالها إحداث المزيد من التحسينات، إلى جانب اطلاعهم على نقاط قوتهم لتعزيزها. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، ساهمت إدارة التميز لقطاع الأعمال أيضًا في مساعدة الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة للامتثال لمعايير الصحة والسلامة الجديدة، وقد بلغ معدل التزامهم وامتثالهم 90%.