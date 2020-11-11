في ذكرى ميلاده.. تعرف على تفاصيل مقتل نيازي مصطفى والتي مازالت غامضة حتى الآن

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازي مضطفى، أحد رواد الإخراج السينمائى فى مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين حتى وقتنا الحاضر ويطلق عليه الكثيرون لقب "شيخ المخرجين".



في يوم 20 أكتوبر عام 1986 استيقظ حي الدقي على خبر مقتل نيازي مصطفى، وذلك عندما حاول طباخه الخاص فتح باب المطبخ والمرور منه إلى داخل الشقة كعادته ليجده مغلقا من الداخل.



ذهب إلى منزل شقيقة المخرج الحاجة زينب بالمنيل ليأخذ منها المفتاح الاحتياطي للبيت، وبالفعل تمكن الطباخ من فتح الشقة ليجد المخرج مقتولا ومكتوف الأيدي بواسطة "كرافتة" وموضوع على فمه لاصق لمنع الصوت.



كما أن شرايينه كانت مقطوعة ومات نيازي مصطفى مقتولًا في شقته بالطابق الثالث بالعمارة رقم ١، بشارع قرة بن شريك، ولم يعثر على قاتله أو يحل اللغز حتى الآن.



علاقاته العاطفية السابقة وتشابك خلافاته عرقلت عملية البحث بالإضافة إلى وجود كم كبير من البصمات داخل الشقة من أقاربه الذين سبقوا الشرطة في الذهاب إليها وقيامهم بحمل الجثة من مكان الجريمة ووضعها على سريره، ما أضاع معالم البصمات، فقررت النيابة حفظ القضية، وتم اعتبار القاتل مجهولا.





تعد جريمة مقتل المخرج نيازي مصطفى، سرا لم يتوصل أحد لإجابته حتى الآن، وهو الذي اغتيل في مثل هذا اليوم، 19 أكتوبر عام 1986، بمنزله، ولم يتوصل للجاني حتى يومنا هذا.



وجاء في التحقيقات، أن الشرطة توصلت إلى شاهد رؤية في جريمة القتل وكانت جارته التي تسكن في شقة، تقع أسفل منزل المخرج.



وقالت الجارة في أقوالها بالتحقيقات، إنه عقب انصراف الخادم الذي يعمل بمنزل المخرج نيازي مصطفى، كانت الساعة تشير إلى الثامنة إلا عشر دقائق مساءً، مضيفة: "بعد ذلك سمعت أصواتا غير طبيعية، وسقوط بعض الأشياء التي أحدثت صوت ارتطام شديد، وصوت حركة شديدة داخل منزل المخرج، وظننت أنها مشاجرة".



وأكدت الجارة، أنه في تمام الثامنة وعشر دقائق، ساد بالمنزل سكون تام وهدوء، وفي تمام التاسعة سمعت صوت باب الشقة يفتح ومن ثم غلقه سريعًا، مضيفة: "شعرت بالخوف أن أفتح شقتي لمعرفة من غادر شقة المخرج، ولكن أعتقد مما سمعته أنهما ربما يكونا شخصين".



وخلال التحقيقات أيضًا، استمع رجال الشرطة إلى شهادة 65 كومبارسًا، ممن عملوا مع المخرج نيازي مصطفى في عدد من الأفلام، وكان من ضمنهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.



وقال فاروق الفيشاوي بالتحقيقات، إنه عمل هو وزوجته الفنانة سمية الألفي، في آخر أفلام نيازي مصطفى "القرداتي"، وبأنهم انتهوا من تصوير آخر مشاهد الفيلم، قبل وقوع الحادث بأيام، وأن التصوير استمر لمدة 9 ساعات، من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً.



وجاء في التحقيقات، أن شقيق المخرج نيازي مصطفى، ويدعى جلال مصطفى، علم بنبأ وفاة شقيقه من الطباخ، وفور علمه بالخبر ذهب مسرعًا إلى منزله، ليجده ملقى على سجادة بغرفه نومه، ولفافة حول رقبته، ومن ثم أبلغ شقيقاته وأقاربه، واتصل بالشرطة.



وفشلت النيابة في الوصول إلى الجاني، نتيجة كثرة البصمات التى كانت موجودة في شقة المجنى عليه بعد مقتله، ونقل جثمانه من مكانه قبل وصول جهات التحقيق، مما أضاع معالم الجثمان على الأرض، وأثار مقتله عاصفة من الجدل حينها لتقيد القضية ضد مجهول.



كان ذلك 19 أكتوبر من عام 1986، على إثر تعرضه لجريمة قتل غامضة، لم تُفك ألغازها حتى هذه اللحظة، وتقييد القضية ضد مجهول.