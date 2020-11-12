شاهد.. غواص مصري يحقق رقما عالميا في الغوص بأعماق البحر الأحمر

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قال الكابتن زكريا السيد، مدرب الغواص المصري صدام الكيلاني صاحب أطول غطسة، إن الكابتن صدام الكيلاني حالته النفسية والجسدية مرتفعة جدًا.



وأضاف الكابتن زكريا السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الكابتن صدام الكيلاني نجح في استكمال خمسة أيام تحت الماء، وأقترب من تحقيق حلمه بتسجيل أطول غطسة في تاريخ البشرية، ومدتها 145 ساعة، حيث كانت أطول غطسة هي 142 ساعة وكانت لغطاس تركي.



وأشار مدرب صاحب أطول غطسة، إلى أن الكابتن صدام الكيلاني كان يعيش حياته اليومية الطبيعية تحت الماء من مأكل ومشرب ونوم، خاصة أنه تدرب على ذلك جيدا خلال الثلاث سنوات الماضية، متمنيا أن يحقق حلمه ويكسر الرقم القياسي في الغطس.

