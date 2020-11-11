تعرف على مواجهات الترسانة بدورى القسم الثانى

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يفتح نادى الترسانة بقيادة علاء نوح مشواره هذا الموسم بدوري القسم الثاني، بلقاء ضيفه فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي.



وجاءت مباريات الفريق بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : الترسانة× السكة

الجولة الثانية : طنطا× الترسانة

الجولة الثالثة : بتروجت × الترسانة

الجولة الرابعة : الترسانة× المريخ

الجولة الخامسة : منتخب السويس × الترسانة

الجولة السادسة : الترسانة× إف سي مصر

الجولة السابعة : الداخلية × الترسانة

الجولة الثامنة : الترسانة × جمهورية شبين

الجولة التاسعة : الزرقا × الترسانة

الجولة العاشرة : الترسانة × سرس الليان

الجولة الحادية عشر : النصر× الترسانة

الجولة الثانية عشر : الترسانة × القناة

الجولة الثالثة عشر : بورتو ×الترسانة

الجولة الرابعة عشر : الترسانة × النجوم

الجولة الخامسة عشر : كوكاكولا× الترسانة



