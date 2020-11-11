الأهلي يكشف موعد وصول بدر بانون إلى القاهرة
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:27 م
علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي
الأهلي، عن موعد وصول الدولي المغربي بدر بانون إلى القاهرة للانتظام في تدريبات
الفريق الأحمر بعد التعاقد مع رسميًا.
وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء
تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم.
وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في
تصريحات خاصة إن بدر بانون سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل للانتظام في تدريبات
الفريق الأحمر.
وأضاف بأن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية
وسيشارك في التدريبات الجماعية عقب وصوله إلى القاهرة .
وأصبح بدر بانون الصفقة الثالثة التي يتعاقد
معها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد طاهر محمد طاهر وأحمد حمدي عبد القادر.