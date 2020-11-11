الأهلي يكشف موعد وصول بدر بانون إلى القاهرة

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موعد وصول الدولي المغربي بدر بانون إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر بعد التعاقد مع رسميًا.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة إن بدر بانون سيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.

وأضاف بأن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية وسيشارك في التدريبات الجماعية عقب وصوله إلى القاهرة .

وأصبح بدر بانون الصفقة الثالثة التي يتعاقد معها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد طاهر محمد طاهر وأحمد حمدي عبد القادر.