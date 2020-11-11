كومان يكشف تفاصيل اجتماعه مع ميسي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة النقاب عن كواليس وتفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "قالوا لي بأن ميسي كان غير سعيد، تحدثت معه في منزله وشرح لي أسبابه ومن ثم شرحت له ما أستطيع تغييره".

وأضاف: "كنت صريحًا معه أن الشيء الوحيد الذي أستطيع تغييره هو كرة القدم، مركزه وقيمته في الملعب وأني لا أستطيع تغيير ما حدث بينه وبين الإدارة، كنت صادقًا معه ومن ثم قرر البقاء".

وتابع:"ميسي شخص طموح، يريد دائمًا الفوز بالأشياء ويريد دائمًا أن يكون الأفضل حتى لو كان لديه مشاكل مع النادي".

وعن قراره برحيل سواريز، علق كومان قائلاً:"حسنًا أنه أسهل أن أخبر بيدري بأن يلعب الكلاسيكو على أن أتخذ هذه القرارات، لقد تحدثت مع النادي كان لابد تغيير بعض الأمور لكن اللاعب الذي سوف يقرر البقاء في برشلونة سوف يكون ضمن المجموعة".

وعن مشروعه مع البلوجرانا، قال كومان:"لا أعرف إذا كنت اسميها مشروعًا لأن الأمر ليس في يدي، ما استطيع التحكم به هو تغيير نمط الفريق وشدة التدريبات والعمل على التكتيك، بإختصار تغيير صورة الفريق، باقي الأمور ليست في يدي".

وعن سوق الإنتقالات، علق كومان: "الجميع يعرف موقفي بأني كنت أريد تدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين لكن الأمر يعتمد على الوضع المالي لدى النادي".

وعن فينالدوم، اختتم كومان تصريحاته قائلاً:"إنه لاعب رائع جدًا لكنه يلعب في ليفربول، قد يكون خيارًا في المُستقبل لا أستطيع التحدث أكثر من ذلك".

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