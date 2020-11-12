استشاري يكشف أسباب الموت المفاجئ للأطفال والشباب

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علق الدكتور محمد علي يوسف، استشاري جراحة الأطفال، على وفاة طفلين في نادي الرواد خلال شهر واحد، نتيجة الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، قائلًا: "أي طفل لا يجب أن يمارس رياضة إلا بعد إجراء الفحوصات اللازمة تشمل الوزن والطول وتحمل العضلة".



وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن النادي هو المسؤول عن الأطفال، ولا يجب أن يتخلى عن هذه المسؤولية، مشددً اعلى ضرورة أن تلزم وزارة الرياضة جميع النوادي بإجراء فحوصات طبيبة على جميع الأطفال.



من جانبه قال شريف حبيب، استشاري أمراض القلب، خلال نفس المداخلة، أن الأطفال والشباب معرضون للموت المفاجئ بنسبة 75%، نتيجة هبوط الدورة الدموية إذا كان لديهم كهرباء زيادة في القلب، أو وجود عيب خلقي في عضلة القلب.

