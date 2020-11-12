استشاري يكشف أسباب الموت المفاجئ للأطفال والشباب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علق الدكتور محمد علي يوسف، استشاري جراحة الأطفال، على وفاة طفلين في نادي الرواد خلال شهر واحد، نتيجة الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، قائلًا: "أي طفل لا يجب أن يمارس رياضة إلا بعد إجراء الفحوصات اللازمة تشمل الوزن والطول وتحمل العضلة".

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن النادي هو المسؤول عن الأطفال، ولا يجب أن يتخلى عن هذه المسؤولية، مشددً اعلى ضرورة أن تلزم وزارة الرياضة جميع النوادي بإجراء فحوصات طبيبة على جميع الأطفال.

من جانبه قال شريف حبيب، استشاري أمراض القلب، خلال نفس المداخلة، أن الأطفال والشباب معرضون للموت المفاجئ بنسبة 75%، نتيجة هبوط الدورة الدموية إذا كان لديهم كهرباء زيادة في القلب، أو وجود عيب خلقي في عضلة القلب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقف عضلة القلب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

6 لاعبين في القائمة الأولي للجزيرة المطروحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

أنباء سارة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 8 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

إليكِ أفضل التمارين الرياضية لتقوية عضلة القلب

عقب وفاة هيثم أحمد زكي بـ"هبوط حاد في الدورة الدموية".. الأعراض والأسباب والوقاية

عميد معهد القلب السابق: الفرح الشديد قد يؤدي إلى الموت المفاجئ

هل السبب في الرياضة أم المنشطات؟.. مدرب النجوم يكشف لـ"الفجر" أسباب الوفاة أثناء التمرين.. و نصيحة للشباب

الأسباب الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة

انتحار سمكري سيارات داخل مسكنه في الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:47 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

05:15 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض