وزير الرياضة يشهد حفل تكريم محمد صلاح

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم ، حفل اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني و ليفربول الإنجليزي ومنحه جائزة " The inspirer Award " وهي جائزة " المهلم " مقدمة من إتحاد الكرة للنجم المصري باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم .

حضر الحفل ، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخامسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأعضاء الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية ، وعدد من المهتمين بكرة القدم والشخصيات العامة والإعلامية والصحفية.

إحتفي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجازات الذى حققها ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الانجليزى .

وأعرب وزير الرياضة خلال الحفل عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني خلال منافساتها المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى جهاز المنتخب الوطنى وجميع اللاعبين وتقديم كافة أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن صلاح أصبح رمزاً ونموذج للشباب المصري يحتذي به ، وهو ما يدفع وزارة الشباب والرياضة بدعم من القيادة السياسية نحو إكتشاف المزيد من المواهب المصرية دعماً للمنتخبات الوطنية ، مشيراً أنه نموذج الجيل وامتداد للأجيال السابقة التي تمتعت بالكثير من الموهبة مع تميز الجيل الحالي بوجود الاحتراف .

وأبدي محمد صلاح سعادته الغامرة لتكريمه وسط أهل بلده من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرى، مؤكداً علي شكره لوزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022، .

ووجه صلاح رسالة لجمهور القطبين قبل المباراة النهائية المرتقبة بينهما في نهائي دوري ابطال افريقيا مفادها ضرورة نبذ التعصب الكروي ، مؤكداً أن هذا النهائي يدعو للفخر ، متعاهدا بتكاتف الجميع داخل المنتخب من اجل إسعاد الشعب المصري وإدخال الفرحة إلي قلوبهم .

ولفت عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة إلي أن صلاح صار بحق اللاعب التاريخي الكرة المصرية بعدما تغني به العالم وأصبح قدوة للشباب والنشء من مختلف دول العالم .

يذكر أن وزير الرياضة شهد أمس تدريب المنتخب الذي يتواجد فيه محمد صلاح ضمن صفوف معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون .