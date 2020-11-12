مجلس الدولة يرجئ الفصل في 6 طعون على نتيجة المرحلة الأولى لـ"النواب" للغد

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الحكم في 6 طعون محاله إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى، إلى جلسة الغد.





وكانت المحكمة، قد أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعنًا، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنان آخران، وارجأت الفصل في 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الأربعاء.





وأصدرت المحكمة عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.





وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.





وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.





ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



