بتروجت يهزم منتخب الشباب ويواجه دكرنس وديا



يذكر أن بتروجت تعادل مؤخراً مع الإتصالات 2_2 بهدف السكران وشيكا، كما تغلب على منتخب الشباب بهدفين مقابل هدف.



بدأ الفريق البترولي بالتسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن حسن محرزًا هدف التقدم ثم تعادل أسامة فيصل لمنتخب شباب الفراعنة من تمريرة متقنة من حسام أشرف، وأضاف مصطفى معوض الهدف الثاني من رأسية قوية على يمين حمزة علاء.



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة المدير الفني علاء عبدالعال مواجهة دكرنس وديه أمام فريق دكرنس، اليوم الخميس، علي ملعب بتروسبورت استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.