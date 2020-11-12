مدرب "صدام الكيلاني" يكشف عن تفاصيل أطول غطسة في العالم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
صدام الكيلاني
صدام الكيلاني
شيماء حسن
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كشف زكريا السيد، أحد مدربي الغطس، تفاصيل قيام الغطاس صدام الكيلاني، بأطول غطسة في العالم بعدما مكث تحت المياه قرابة الـ145 ساعة وهو ما يفوق الرقم القياسي المحقق من قبل. 

وقال "السيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن الغطاس صدام خرج من الغطسة بنفسه، ووصل إلى غرفته وكانت جميع مؤشراته الحيوية وأعضائه الداخلية بوضعية جيدة بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وأضاف مدرب الغطس، أن حالته العقلية والنفسية كانت جيدة والتأثير الوحيد كان على جلده بسبب بقائه هذه المدة مرتديًا بدلة الغطس، وكان يتم تصويره بـ10 كاميرات من جميع الزوايا وسيتم إرسال هذا الفيلم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أجل تسجيل الغسطة باسمه بعد تمكنه من تحطيم الرقم القياسي السابق.

في سياق منفصل، كشف الدكتور أشرف صبري، مدير الفريق الطبي للربان ولاء حافظ، تفاصيل استعداد الربان ولاء حافظ للقيام بأطول غطسة تاريخية تحت الماء لرفع علم مصر في شرم الشيخ لينافس بها الأصحاء، مشيرا إلى أنها ليست أول محاولة يقوم بها الربان ولاء.

وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الربان ولاء أحد أبطال القوات الخاصة البحرية وعندما تعرض لحادث وأصيب بشلل رباعي ظلت بداخله قوة الإرادة، وهو من طلب أن يتدرب على الغطس تحت الماء لفترات طويلة عقب تعرضه للحادث.

وأضاف، أنهم كونوا فريق عمل لمساعدته للتواجد تحت الماء، معلقا: "إحنا كنا ايده ورجله وجسمه.. وكنا بنفهمه من لغة العنين تحت الماء"، مشيرا إلى أن وجود الربان ولاء حافظ تحت المياه بطولة في حد ذاتها، فضلا على ترتيب وضعه تحت الماء حيث تم تزويد البدلة بأجهزة تدفئة حتى يستطع الاستمرار تحت الماء لفترات طويلة.

وأوضح أن الربان ولاء حافظ سيقوم بفرد علم مصر في المياه بشرم الشيخ، مضيفا: "وده مش كتير على بطل من ابطال القوات المسلحة حتى لو عنده إعاقة.. أول مرة في العالم حد عنده شلل رباعي ينزل يقعد تحت المياه".

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