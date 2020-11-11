الألومنيوم يواصل صفقاته ويضم مدافع الوطني السعودي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق ابرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ونجح الجهاز الفني في الحصول على خدمات علاء ماهر لاعب وسط مدافع نادي الوطني السعودي السابق في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء مدة تعاقده مع ناديه السابق.

يذكر ان علاء ماهر سبق له اللعب لأكثر من نادي بدوري القسم الثاني، منها الترسانة ودمنهور وبورتو والتي اختتمها الموسم المنقضي في نادي الوطني السعودي ، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى الألومنيوم.

وتعد صفقة انضمام علاء ماهر للالومنيوم هي سادس الصفقات التي ابرمها المدير الفني بعد ضم ابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية.

ويواجه فريق الالومنيوم غدا الخميس المقبل فريق نادي قنا بملعب الاول في أولى وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني والمقرر إجراء قرعة مبارياته الأربعاء المقبل

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