في ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة تحول سامية رشدي من الغناء إلى التمثيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية رشدي، يتذكرها المشاهدين في أداء دور الأم القاسية والحماة سليطة اللسان.

أمينة عبدالعزيز الدسوقي والشهيرة بـ" سامية رشدي " ممثلة مصرية يهودية تنتمي إلى طائفة اليهود القرائين من مواليد 11 نوفمبر عام 1916 في القاهرة.

كانت بداية مسيرتها الفنية حين عملت كمطربة عام 1941 حيث شاركت بغناء أوبريت "شهرزاد" ثم عملت لفترة بالمسرح قبل أن تقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بفيلم "حنان" عام 1944 لتتوالى أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون حتى السبعينيات من القرن الماضي.




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