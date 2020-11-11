النصر يوافق علي انتقال هدافه لبتروجت رسميا

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وافق نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق علي انتقال محمود السيد نجم وهداف الفريق لصفوف نادي بتروجيت رسميا



وحصل بتروجيت علي الاستغناء الخاص باللاعب بعد موافقة النصر علي المقابل المادي بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين منذ شهر يناير الماضي .



وتم توقيع العقود بين الناديين في حضور احمد الأحمر عضو مجلس ادارة النصر .



ووقع محمود السيد لبتروجيت لمدة ثلاثة مواسم قادمة وجاء انتقاله للنادي البترولي بناء علي رغبة علاء عبد العال المدير الفني الذي شدد علي ضرورة ضم محمود السيد بعد تألقه بشكل لافت للنظر الموسم الماضي مع النصر وتسجيله عشرة أهداف .



وكان محمود السيد من ناشئين الداخلية وانضم للنصر الموسم الماضي في صفقة انتقال حرس حيث تألق بشكل كبير وأصبح في اهتمام اكثر من نادي







