عويس: رحلت عن الزهراء لرغبتي في خوض تجربة جديدة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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قال محمد عويس، المدير الفني لنادي المدينة المنورة، أن قرار رحيله عن مركز شباب الزهراء جاء من أجل خوض تجربة جديدة مع فريق جديد.
وتابع عويس خلال تصريحاته للفجر الرياضي، "توصلت بشكل ودي وأخبرت مجلس إدارة مركز شباب الزهراء برغبتي في الرحيل وخوض تجربة فنية مع فريق جديد كي تكون تجربة تضاف لخبراتي التدريبة فيما بعد، ورحب مسؤلو الزهراء بهذا القرار".
وأضاف مدرب المدينة المنورة الجديد، "لم أرحل عن الزهراء بسبب الماديات كما اشيع، بالعكس مسؤلو الزهراء برئاسة المهندس عرفات أمين عرض على تعاقد فني جديد وبمبلغ مالي مناسب ولكني فضلت الرحيل لخوض تجربة فنية جديدة".
واختتم عويس تصريحاته قائلا "توليت الإدارة الفنية لمركز شباب الزهراء خلال خمس مواسم سابقة ولكني لم اتقاضى أي راتب، نظرا لأن المركز بيتي الثاني وكنت اتفق مع المجلس على توفير راتبي وإعطائه للاعبين".
ويذكر أن محمد عويس من أبناء الزهراء، وسبق أن تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لأكثر من مرة، كما تولى منصب المدرب العام بنادي الأقصر بالموسم قبل الماضي لينتقل مؤخرا لنادي المدينة المنورة ويتولى القيادة الفنية للفريق الأولف.
ويلعب المدينة المنورة ممثلا عن محافظة الأقصر بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم

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