تعرف على كواليس تصوير ممدوح عبد العليم مسلسل الجنة العذراء الذي يعد بدايته

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يعتبر الفنان ممدوح عبد العليم، واحد من الفنانين الذي وضع بصمة قوية، وقدم مشوارًا حافلًا بالأعمال الفنية الهامة في السينما والتليفزيون حيث استطاع أن يحفر اسمه في أذهان محبيه.



كان ممدوح عبد العليم، يصور مشاهده في مسلسل "الجنة العذراء" وظل حرصه على حضور الامتحانات، ونظرًا لتأخره عن التصوير في هذا اليوم عنفه المخرج والفنان الراحل نور الدمرداش.



ووصف عبد العليم حالته أثناء تصوير المشهد قائلا:" أنا كنت زعلان جدًا لإني كنت في امتحان وهو كان بيعاملني زي معتز ابنه بالظبط".



مسلسل الجنة العذراء الذي يعد بدايته الحقيقة في عالم التمثيل وكان عمره أنذاك 14 عامًا، توقف ممدوح عبد العليم عن التمثيل لسنوات قليلة عقب التحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ليعود للجمهور مرة أخرى شابا فى مسلسل صيام صيام عام 1980، ثم فيلمه الشهير قهوة المواردى عام 1981 بدور "شعبان" الذى كتب شهادة ميلاده التمثيلية الحقيقية.









