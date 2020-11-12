خبير سياسي: لا يمكن محاسبة أي دولة تطبع مع إسرائيل
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك واقع معقد، وحقيقة مهمة بالنسبة لإدارة الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأربعاء، أن الإدراك المبكر بصعوبة الربط بين الملفات كانت حاضرة بشكل كبير في الوقت الماضي، ولكن نحن الآن أمام واقع أكثر وضوحا بشأن تطبيع الدول العربية مع إسرائيل.
وأوضح، أنه لا يمكن محاسبة أي دولة تجاه تنفيذ مصالحها في التطبيع مع إسرائيل، حيث إن هناك أقاويل بأن يكون هناك تطبيع بين سوريا وإسرائيل، لافتًا إلى أنه يجب أن نميز بين المصالح الوطنية وبين الفاعلين الآخرين الذين قد يؤثروا على القرار السوري.
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