خبير سياسي: لا يمكن محاسبة أي دولة تطبع مع إسرائيل

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن هناك واقع معقد، وحقيقة مهمة بالنسبة لإدارة الصراع العربي الإسرائيلي.





وأضاف "فرحات"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأربعاء، أن الإدراك المبكر بصعوبة الربط بين الملفات كانت حاضرة بشكل كبير في الوقت الماضي، ولكن نحن الآن أمام واقع أكثر وضوحا بشأن تطبيع الدول العربية مع إسرائيل.



