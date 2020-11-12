شاهد| شاب يطرد أمه زحفًا على السلم.. والباز يعلق: "ابن قاتل"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:16 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
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عرض الإعلامي، محمد الباز، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يطرد أمه زحفًا على السلم في قرية العباسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

واستنكر "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء: "هذا الشاب افتقد لكل معاني الرحمة والشفقة، بالبحث والتدقيق عرفنا أن هذا الفيديو لشاب في قرية العباسة في الشرقية".

وقال: "هذا الشاب نزعت من قلبه الشفقة، دي مش بني آدم أصلا وبلا مشاعر"، متسائلًا: "هل العقوق يصل إلى هذه الدرجة من اللا إنسانية المطلقة".

وأضاف: "هذا الشاب ارتكب كل الجرائم الجنائية، وهذا الابن قاتل، قتل والدته في كل درجة من درجات السلم، وأصبح هناك انهيار كبير في حاجات كثيرة في المجتمع".

وتابع: "الفيديو قاس وأنا أسف إني عرضته، ولكن أطالب وزارة التضامن ومحافظ الشرقية بمتابعة هذا الفيديو ومعرفة طلبات هذه السيدة ولا بُد من حبس هذا الابن القاتل".

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