باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

باتشيكو يستقر على رحيل محمد حسن

حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وجاء أولهم محمد حسن لاعب الوسط.

وأبدى المدرب البرتغالي عدم قناعته بمستوى محمد حسن لاعب وسط الزمالك، مرحبًا بفكرة رحيله عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

من جانبه دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكان نبيل عماد دونجا قد وقع مسبقًا، لصالح الزمالك لمدة أربعة مواسم ونص مبديا رغبته في ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.