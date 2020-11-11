باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:29 م
علي خلاف
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استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير
الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في
الميركاتو الصيفي المقبل.
باتشيكو يستقر على رحيل محمد حسن
حدد البرتغالي جايمي باتشيكو، أسماء الراحلين
عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وجاء أولهم محمد حسن لاعب الوسط.
وأبدى المدرب البرتغالي عدم قناعته بمستوى
محمد حسن لاعب وسط الزمالك، مرحبًا بفكرة رحيله عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.
من جانبه دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات
قوية مع إدارة بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وكان نبيل عماد دونجا قد وقع مسبقًا، لصالح
الزمالك لمدة أربعة مواسم ونص مبديا رغبته في ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.