في ذكرى ميلاده.. تعرف على حكاية زواج نيازي مصطفى وكوكا.. ودخوله في اكتئاب بعد وفاتها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازي مصطفى، أحد رواد الإخراج السينمائى في مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين حتى وقتنا الحاضر ويطلق عليه الكثيرون لقب "شيخ المخرجين".

تزوج من الفنانة كوكا التي كانت مساعدته وزميلته في قسم المونتاج باستوديو مصر التي اشتهرت بأدوار الفتاة البدوية.

نشأت بينهما قصة حب عنيفة تزوجا بعدها، لكن لم يكتب لهما الإنجاب، وعندما علمت كوكا أنها المسئولة عن هذا الأمر طلبت من زوجها وحبيب العمر أن يتزوج من أخرى ليحقق حلم الأبوة.

بعد إلحاحها وافق على رغبتها، حيث تزوج من الراقصة نعمت مختار، والتي لم يستمر معها طويلًا طلقها بعد مرور شهر واحد ورجع إلى زوجته الأولى بعد علمه بأنها مصابة بالسرطان ليظل بجوارها حتى لحظاتها الأخيرة.

بعد رحيل زوجته ظل قابعًا في الشقة التي تزوجا فيها منذ عام 1948، وانقطعت كل علاقاته بجيرانه، وتوقف نيازي عن العمل لمدة 5 سنوات، نتيجة الاكتئاب الذي أصابه.

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