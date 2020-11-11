أول تعليق من بدر بانون بعد الانتقال رسميا إلى الأهلي

تحدث بدر بانون الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، عقب إعلان النادي الأحمر تعاقده معه بشكل رسمي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم.

وغرد بدر بانون عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمد لله ‏أرجو من الله التوفيق و أن أكون عند حسن ظن جماهير نادي القرن الأفريقي".

ومن المنتظر أن يصل بانون إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لبدء مهمته مع الأهلي بعد الانتقال إليه رسميًا.





ويعد بانون ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.