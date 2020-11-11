أول تعليق من بدر بانون بعد الانتقال رسميا إلى الأهلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

تحدث بدر بانون الوافد الجديد إلى النادي الأهلي، عقب إعلان النادي الأحمر تعاقده معه بشكل رسمي.

 

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم.

 

وغرد بدر بانون عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمد لله ‏أرجو من الله التوفيق و أن أكون عند حسن ظن جماهير نادي القرن الأفريقي".

 

ومن المنتظر أن يصل بانون إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لبدء مهمته مع الأهلي بعد الانتقال إليه رسميًا.


ويعد بانون ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

سوهاج يتعاقد مع "قناص" ديروط رسميا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يعلن ضم بدر بانون لمدة ٤ مواسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعثر صفقة انتقال نجم وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

07:02 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض