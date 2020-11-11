أسعار النفط تتحول للتراجع بالختام بعد تقرير "أوبك"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:38 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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تحولت أسعار النفط  للتراجع بختام التعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير أوبك الشهري.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل مع تزايد إصابات كورونا، كما ارتفع إنتاج المنظمة من الخام خلال الشهر الماضي بقيادة ليبيا.

وكانت أسعار الخام ارتفعت بنحو 4 بالمائة خلال التعاملات مع آمال المستثمرين في أن يساهم اللقاح الفعّال، الذي أعلنت عنه "فايزر" و"بيونتيك" في رفع عمليات الإغلاق الناجمة عن تزايد إصابات الوباء، وبالتالي تعافي الطلب على الخام.

كما تلقت أسعار الخام الدعم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 41.45 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة  0.3 بالمائة إلى 43.37 دولار للبرميل.

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