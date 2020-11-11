كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 134 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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 أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 134،383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

 

وقالت المراكز الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: إن حصيلة الإصابات بالوباء في الولايات المتحدة بلغت 1،0170846 حالة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وأضافت، أنه تم تسجيل 1،859 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 239،590 حالة .

 

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