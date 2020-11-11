في عيد ميلاده.. تعرف على مؤلفات عمر خيرت الموسيقية

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يحتفل اليوم الموسيقار الكبير عمر خيرت، بعيد ميلاده الـ 72 الذي يطوف العالم بموسيقاه، وأصابعه التي ترسم انطباعات عن الأعمال الفنية عبر البيانو، الذي يقود فرقته الموسيقية.



ألف عمر خيرت، العديد من تترات للأفلام والمسلسلات فعلى سبيل الذكر لا الحصر فيلم من قتل هذا الحب في عام 1980، وفيلم الرؤية في عام 1983 وعفوًا أيها القانون عام 1985، ونساء صعاليك عام 1991.



والفيلم الكندي البحث عن ديانا في عام 1992، والنوم في العسل عام 1996، وازهايمر وعسل أسود في عام 2010، والجزيرة2 في عام 2014، وأخيرًا فيلم الممر عام 2019.



أما للمسلسلات فقد ألف لعدد كبير جدًا من المسلسلات منها على سبيل المثال إلا دمعة الحزن عام 1979، وصابر يا عم صابر في عام 1984، وليلة الهروب عام 1989، سنوات الشقاء والحب عام 1997.



وعالحلوة والمرة فيعام 1999، وفي عام 2000 ألف تتر لثلاث مسلسلات يا رجال العالم اتحدوا ووجه القمر وعندما تثور النساء، والعميل 101 عام 2005 وأولاد الحلال عام 2009، والجماعة عام 2010.



وفي عام 2012 ألف لمسلسلين هما الخواجة عبد القادر وفرقة ناجي عطالله، وفي عام 2013 ألف لمسلسل الداعية، وفي العام التالي لمسلسل الدهشة وهو مسلسل مأخوذ عن قصة الملك لير لوليام شكسبير من بطولة يحيى الفخراني ونبيل حلفاوي وغيرهم.



كما ألف عمر خيرت للمسرح ولبرامج الفوازير الترفيهية، بالنسبة للمسرحيات في عام 1996 مسرحية كعب عالي.



وفي عام 2000 مسرحية كارمن من بطولة وإخراج الفنان محمد صبحي، بالنسبة للفوازير الحلو ما يكملش وفي عام 1997 جيران الهنا، وفي العام التالي في فوازير مانستغناش.



بالإضافة لتلحين عمر خيرت لعدد من المطربين الكبار مثل محمد منير وأنغام وحنان ماضي وعلي الحجار وهاني شاكر ولطيفة،



عمل عمر خيرت في إعادة توزيع الأغاني التي من ألحان محمد عبد الوهاب كأغنية أنت عمري وإيمتى الزمان يسمح وجمعهم في ألبوم من جزأين بعنوان وهابيات.











